Из аварийного жилья в Подмосковье переселили почти 130 человек за неделю

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Из аварийного жилья в Подмосковье переселили 129 человек за текущую неделю, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

— В рамках нацпроекта на этой неделе было расселено 42 аварийных жилых помещения общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров, — уточнили в ведомстве.

Новые квартиры получили жители Коломны, Богородского, Можайского, Одинцовского городских округов и Егорьевска. В министерстве также напомнили, что в 2020 году в рамках программы в регионе планируется расселить свыше 46 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Nation News сообщило, что квартиры в московских новостройках подорожали. Средняя стоимость квадратного метра в октябре выросла на 4,5 процента по отношению к сентябрю и составила 198,6 тысячи рублей.

В Санкт-Петербурге полиция проверила более 3 тысяч квартир на нарушение миграционного законодательства. В одной из квартир были обнаружены 11 нелегальных мигрантов. Иностранные граждане были привлечены к административной ответственности, сообщает Newinform.

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