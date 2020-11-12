ЖКХ уходит в онлайн. Пять главных плюсов «Электронного дома»

Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

В российской столице заработало обновленное приложение «Электронный дом». С помощью этого сервиса можно будет делать уйму полезных вещей без необходимости ходить по каким-либо инстанциям. «Вечерняя Москва» выяснила, что именно дает эта платформа и как с ее помощью облегчить груз бытовых забот.

Онлайн-собрания жильцов

Одна из главных функций «Электронного дома» — возможность организовывать общедомовые собрания в онлайн-формате. Любой жилец сможет с телефона, компьютера или другого гаджета подключиться к беседе и голосованию, находясь при этом у себя в квартире. Раньше для дистанционных обсуждений требовалось заблаговременно провести одно очное, но теперь в этом больше нет необходимости.

С 10 ноября 2020 года эта опция стала доступна жильцам домов, в которых планируется капремонт через два года. А уже с 25 января 2021 года устраивать онлайн-дискуссии можно будет вообще во всех жилых домах мегаполиса.

Отметим, что правила проведения удаленных собраний немного поменялись. В частности, с этого момента горожане смогут выбирать срок проведения голосования по какому-либо вопросу на платформе — от недели до 60 дней.

Оплата коммуналки с дивана

Обновленный сервис, помимо прочего, позволит передавать показания счетчиков и оплачивать квитанции по ЖКХ. Более того, при возникновении каких-либо неполадок в этой сфере через платформу можно будет обратиться в управляющую организацию и потребовать разобраться со сбоем. Самим бегать по учреждениям больше не нужно — достаточно воспользоваться сайтом и его соответствующими разделами.

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госуслуги по квартире

В ближайшем будущем разработчики приложения добавят несколько примочек, благодаря которым пользователь получит доступ к ряду госуслуг. Он сможет подать заявление на приватизацию квартиры, на ее перепланировку, а также оформить документы жилищного учета и на недвижимость. Кроме того, появится возможность запросить нужные сведения по жилью у Фонда капремонта.

Уважение к традициям

Переход на «цифру» — а именно в этом суть «Электронного дома» — вовсе не означает, что собрания жильцов будут отныне и навсегда проводиться только в компьютерах. Создатели софта отмечают, что очные встречи никто не запрещает и не отменяет, однако для большего комфорта граждан у них под рукой всегда будет удобный сервис.

Прочие услуги

Вдобавок ко всему вышеперечисленному обновленное приложение позволит публиковать информацию для соседей на специальной электронной доске объявлений.

На сегодняшний день Москва — первый город в России, жители которого могут принимать реальные решения по отношению к домам, где они проживают, меняя их, преобразовывая и улучшая. В этом и состоит миссия «Электронного дома».

В беседе с «Вечерней Москвой» заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль», ведущий юрист ЦИК «Всероссийского Совета местного самоуправления» Сергей Сохранов объяснил, почему появление и распространение подобных приложений — неизбежное добро.

— Перевод в электронный формат всех форм взаимодействия, связанных с управлением жильем, — это не просто то, что нас ждет. Это уже происходит. Де-юре в России первые реализации такой идеи появились еще в 2017 году (речь идет о системе ГИС ЖКХ, которая не сыскала особого успеха в силу недоработки проекта, — прим. «ВМ»), но с этого года с ними стали активнее работать, — пояснил эксперт.

По его мнению, общедомовые собрания очень важны, поскольку «собственник квартиры является высшей формой осуществления власти в доме». Следовательно, все ключевые вопросы по управлению недвижимостью — способ менеджмента, выбор управляющей организации, капремонт, согласование оплаты за жилье и другие — связаны с этими встречами.

— Все это решается через процедуру общего собрания — одну из важнейших форм управления домом. И она (процедура, — прим. «ВМ») должна быть удобной, иначе ей не будут пользоваться, — отметил собеседник «ВМ».

Внедряемые технологии хорошо будут сочетаться с традиционными способами организовать собрания и провести голосования / Фото: freepik.com

Он напомнил, что еще около пяти лет назад с организацией таких встреч были большие проблемы, поскольку обычно они проходили очно и изредка очно-заочно. Зачастую кворума не было вовсе, поскольку выбрать удобное время встречи для всех жильцов почти никогда не удавалось. Более того, еще до собрания требовалось провести огромное количество разных процедур. В связи с этим люди были вынуждены искать новые средства и методы решения вопроса. Одно из таких решение — цифровизация.

— «Электронный дом» и другие региональные сервисы приводят к упрощению голосования, проводимого жильцами. Это эволюционный и безальтернативный путь по внедрению современных технологий в архаичную систему управления ЖКХ, — подчеркнул Сохранов.

При этом эксперт не сомневается, что внедряемые технологии хорошо будут сочетаться с традиционными способами организовать собрания и провести голосования. Даже у людей преклонного возраста не возникнет особых проблем при работе с приложениями.

— Возможные проблемы с доступностью онлайн-услуг для старшего поколения — это не препятствие. В конце концов, наши бабушки и дедушки в свое время спокойно научились пользоваться мобильными телефонами, — говорит специалист.

Он также назвал два условия успешности «Электронного дома» — удобство пользования и безопасность. Без этих критериев популярность платформы может оказаться под вопросом, хотя стремление ее разработчиков собрать множество разных функций в одном месте — похвально, признает собеседник «ВМ». Вопрос только в том, насколько качественно будет исполнена идея, ведь «бардака в сфере технологий хватает», заключил он.

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