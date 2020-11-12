Сергей Собянин рассказал о функционале обновленной платформы «Электронный дом»

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В столице открыли обновленную версию проекта «Электронный дом». Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 12 ноября.

По его словам, в городе в начале 2018 года был запущен проект, благодаря которому горожане могли устраивать голосования по вопросам управления своими домами. Кроме того, москвичи могли принять решение о проведении в «Электронном доме» общих собраний собственников жилых помещений.

— За два года к проекту присоединились жители примерно 10 процентов многоквартирных домов. А в 102 домах собственники квартир смогли организовать общее собрание и перевели управление своими домами в электронный формат, — написал столичный мэр.

Он отметил, что чаще всего организовать общее очное собрание было трудно.

После нововведений жители могут принять решение о проведении общих собраний собственников на платформе «Электронный дом» без предварительного одобрения на очном собрании.

— Начиная с сегодняшнего дня собственники квартир, чьи дома включены в план проведения капитального ремонта на 2022 год, могут провести общее собрание в электронном виде, используя платформу «Электронный дом», — уточнил Сергей Собянин.

Со следующего года проведение онлайн-собраний собственников будет доступно всем жителям города.

Правила проведения электронных собраний также поменялись. Теперь жители могут выбрать срок проведения голосования на платформе. Он составит от 7 до 60 дней.

Глава города добавил, что благодаря проекту «Электронный дом» столица стала первым городом в России, жители которого могут принимать множество решений в отношении своих домов.

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