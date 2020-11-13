«Огонь-пожар»: 39-летняя звезда «Кармелиты» обнажила стройные ноги на фото
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина показала на новой фотографии стройные ноги. Снимок появился на личной странице актрисы в Instagram.
На кадре 39-летняя знаменитость позирует в блузке с леопардовым принтом, при этом демонстрируя обнаженные ноги.
— Ну и что делать будем сегодня? У меня дембель, — подписала фото Зимина.
Подписчиков восхитила фигура актрисы, они подчеркнули, что та совершенно не выглядит на свой возраст и остается в прекрасной форме. «Какие ножки!»; «Огонь-пожар»; «Красавица»; «Муж не заревнует?» — писали фолловеры.
Напомним, что летом 2020 года Зимина опубликовала кадры со своей свадьбы. Однако имя избранника актриса не раскрывает.
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