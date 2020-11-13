Путин подписал указ о введении плана обороны на 2021-2025 годы
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны РФ на период с 2021 по 2025 год включительно. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 13 ноября.
Отмечается, что данный план обороны будет введен в действие с 1 января 2021-го. Как следует из текста указа, данный документ вступает в силу со дня его подписания.
План представляет собой комплекс взаимоувязанных документов военного планирования. При этом содержание плана является секретным.
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