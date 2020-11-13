Путин подписал указ о создании гуманитарного центра по Нагорному Карабаху

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании междведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху. Текст данного документа опубликован на официальном сайте Кремля в пятницу, 13 ноября.

Отмечается, что основными функциями центра являются содействие возвращению граждан, покинувших районы Карабаха, в места их постоянного проживания. Кроме того, центр будет оказывать помощь государственным органам Азербайджана и Армении по вопросам восстановления гражданской инфраструктуры в Карабахе.

Также центр будет обеспечивать координацию деятельности российских госорганов и общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов данного региона, которые пострадали от военных действий.

Уточняется, что решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью межведомственного центра, возложено на Министерство обороны РФ. Добавляется, что президентский указ вступает в силу со дня его подписания.

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