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Путин выразил надежду на отказ от слова «конфликт» при описании ситуации в Карабахе
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Путин выразил надежду на отказ от слова «конфликт» при описании ситуации в Карабахе

Юлия Захарова

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что для ситуации в Нагорном Карабахе больше не будет использоваться слово «конфликт». Об этом он заявил в пятницу, 13 ноября, во время совещания по решению гуманитарных вопросов в регионе.

— Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание — «нагорнокарабахский конфликт», надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным, — приводит слова Путина ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил ключевую роль Владимира Путина в урегулировании карабахского противостояния. По его словам, в течение многих дней по данному вопросу глава государства вел «очень напряженную работу».

Кроме того, Песков назвал несостоятельными упреки в адрес России по Карабаху. Он заявил, что в случае нападения на Армению РФ, естественно, сделала бы все возможное для защиты союзника.

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конфликтВладимир ПутинНагорный Карабах
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