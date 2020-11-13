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Кремль назвал несостоятельными упреки в адрес России по Карабаху
Куранты / Фото: Анна Быкова

Кремль назвал несостоятельными упреки в адрес России по Карабаху

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Обвинения в адрес России в якобы предательстве из-за позиции по Нагорному Карабаху абсолютно несостоятельными. Так на эти упреки отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Упреки тех, кто пишет у вас в Facebook в отношении России, абсолютно несостоятельны. Президент России сказал однозначно, что Россия не забывает о своих обязанностях по ОДКБ и в случае нападения кого бы то ни было на территорию союзника, на территорию Армении, Россия, естественно, сделает все возможное для защиты своего союзника. Об этом говорил президент России, — сказал Песков в интервью на YouTube-канале «RT Россия».

Он также сказал, что Минская группа предлагала формулы решения конфликта в спорной зоне, с помощью которых можно было бы закрыть вопрос еще несколько лет назад, тем самым избежав кровопролития.

— К сожалению, они не сработали по тем или иным причинам, — отметил представитель Кремля.

Также Песков отметил ключевую роль Владимира Путина в урегулировании карабахского противостояния. По словам пресс-секретаря российского лидера, в течение многих дней по данному вопросу глава государства вел «очень напряженную работу».

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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РоссияКремльНагорный Карабах
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