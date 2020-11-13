Песков объяснил, почему Россия простила Азербайджану сбитый вертолет
Власти Азербайджана моментально отреагировали на ЧП с российским вертолетом Ми-24 и выразили готовность тщательно расследовать катастрофу. Это позволило пойти навстречу Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения, — отметил представитель Кремля в интервью «RT Россия».
Речь идет о крушении российского вертолета после того, как азербайджанские военные приняли его за воздушное судно неприятеля и сбили. Лидер республики Ильхам Алиев позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и принес извинения за недоразумение, которое стоило жизни двум офицерам РФ.
Песков также назвал случившееся бедой и трагедией, но отметил, что извинения Баку были приняты.
Ми-24 был сбит 9 ноября примерно в 17:30 около населенного пункта Ерасх на границе Армении и Азербайджана. При крушении воздушного судна два человека погибли, третий получил травмы средней степени тяжести. Позже Азербайджан признал, что сбил российский вертолет на границе с Арменией. МИД республики заявил, что инцидент носит случайный характер.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и принес извинения за инцидент с российским вертолетом ВВС России на армяно-азербайджанской границе. Он заявил, что все виновные будут наказаны, о чем позже будет проинформирована российская сторона.
10 ноября генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к службе в связи с крушением российского вертолета.
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