Посла Азербайджана раскритиковали за слова о сбитом российском Ми-24

Фото: mes.am / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Комментарий посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы относительно сбитого российского вертолета Ми-24 не является уместным. Так на заявление дипломата по поводу катастрофы отреагировал заместитель главы администрации азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.

По его словам, неприемлемо и то, как Бюльбюль оглы отозвался о статусе нагорно-карабахского региона Азербайджана. Посол не вник в суть вопроса, передает агентство «Азертадж» позицию Гаджиева.

После ЧП с российским Ми-24, азербайджанский дипломат назвал произошедшее трагической случайностью, но отметил, что «на войне как на войне — всякое может быть».

Как утверждал Бюльбюль оглы, вертолет попал на радары азербайджанских военных, и те, находясь в условиях военного противостояния с Арменией, решили его сбить. Происшествие будет тщательно расследовано, пообещал посол.

Ми-24 был сбит 9 ноября примерно в 17:30 около населенного пункта Ерасх на границе Армении и Азербайджана. При крушении воздушного судна два человека погибли, третий получил травмы средней степени тяжести. Позже Азербайджан признал, что сбил российский вертолет на границе с Арменией. МИД республики заявил, что инцидент носит случайный характер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и принес извинения за инцидент с российским вертолетом ВВС России на армяно-азербайджанской границе. Он заявил, что все виновные будут наказаны, о чем позже будет проинформирована российская сторона.

10 ноября генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к службе в связи с крушением российского вертолета.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном вертолета