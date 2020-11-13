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Посла Азербайджана раскритиковали за слова о сбитом российском Ми-24
Фото: mes.am / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Посла Азербайджана раскритиковали за слова о сбитом российском Ми-24

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Комментарий посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы относительно сбитого российского вертолета Ми-24 не является уместным. Так на заявление дипломата по поводу катастрофы отреагировал заместитель главы администрации азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.

По его словам, неприемлемо и то, как Бюльбюль оглы отозвался о статусе нагорно-карабахского региона Азербайджана. Посол не вник в суть вопроса, передает агентство «Азертадж» позицию Гаджиева.

После ЧП с российским Ми-24, азербайджанский дипломат назвал произошедшее трагической случайностью, но отметил, что «на войне как на войне — всякое может быть».

Как утверждал Бюльбюль оглы, вертолет попал на радары азербайджанских военных, и те, находясь в условиях военного противостояния с Арменией, решили его сбить. Происшествие будет тщательно расследовано, пообещал посол.

Ми-24 был сбит 9 ноября примерно в 17:30 около населенного пункта Ерасх на границе Армении и Азербайджана. При крушении воздушного судна два человека погибли, третий получил травмы средней степени тяжести. Позже Азербайджан признал, что сбил российский вертолет на границе с Арменией. МИД республики заявил, что инцидент носит случайный характер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и принес извинения за инцидент с российским вертолетом ВВС России на армяно-азербайджанской границе. Он заявил, что все виновные будут наказаны, о чем позже будет проинформирована российская сторона.

10 ноября генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к службе в связи с крушением российского вертолета.

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