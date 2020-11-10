Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном вертолета

Фото: mes.am / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа российского вертолета, сбитого Азербайджаном в Армении. Об этом глава государства сообщил во вторник, 10 ноября, во время совещания с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК.

По его словам, в результате инцидента погибли командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Участники совещания почтили память погибших летчиков минутой молчания.

Глава государства уточнил, что пострадал летчик-оператор, штурман звена, и пожелал ему скорейшего выздоровления. Кроме того, Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших членов экипажа российского вертолета, сбитого над Арменией, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-24 был сбит примерно в 17:30 около населенного пункта Ерасх на границе Армении и Азербайджана. При крушении воздушного судна два человека погибли, третий получил травмы средней степени тяжести. Позже Азербайджан признал, что сбил российский Ми-24 на границе с Арменией. МИД республики заявил, что инцидент носит случайный характер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и принес извинения за инцидент с российским вертолетом ВВС России на армяно-азербайджанской границе. Он заявил, что все виновные будут наказаны, о чем позже будет проинформирована российская сторона.

10 ноября генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к службе в связи с крушением российского вертолета.

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