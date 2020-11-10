Уголовное дело из-за крушения российского вертолета возбудили в Азербайджане

Фото: mes.am / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к службе в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили в ведомстве республики во вторник, 10 ноября.

Отмечается, что дело было возбуждено для тщательного, полного и объективного расследования деталей происшествия.

— Ведение расследования было поручено военной прокуратуре Нахичеванской Автономной Республики, — уточнили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что прокуратура провела осмотр ракетной установки и информационных систем, допросила военнослужащих, изъяла необходимые документы и провела другие необходимые следственные действия при участии военных экспертов.

В данный момент проводятся следственные мероприятия для установления личности преступника или нескольких виновных и привлечения их к ответственности, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-24 был сбит примерно в 17:30 около населенного пункта Ерасх на границе Армении и Азербайджана. При крушении воздушного судна два человека погибли, третий получил травмы средней степени тяжести. Позже Азербайджан признал, что сбил российский Ми-24 на границе с Арменией. МИД республики заявил, что инцидент носит случайный характер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и принес извинения за инцидент с российским вертолетом ВВС России на армяно-азербайджанской границе. Он заявил, что все виновные будут наказаны, о чем позже будет проинформирована российская сторона.

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