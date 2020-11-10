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Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана инцидент со сбитым вертолетом
Фото: mid.ru / МИД РФ

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана инцидент со сбитым вертолетом

Евгения Звощик

Внешняя политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым по телефону инцидент с российским вертолетом Ми-24, сбитым азербайджанскими ВС в воздушном пространстве Армении. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова во вторник, 10 ноября.

— С азербайджанской стороны министр иностранных дел вновь принес России извинения в связи с этим трагическим инцидентом, — пояснила Захарова в эфире телеканала RTVi.

По ее словам, Москва вновь подчеркнула «необходимость скорейшего полноформатного расследования».

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-24 был сбит около 17:30 около населенного пункта Ерасх на границе Армении и Азербайджана. При крушении воздушного судна два человека погибли, третий получил травмы средней степени тяжести. Позже Азербайджан признал, что сбил российский Ми-24 на границе с Арменией. МИД республики заявил, что инцидент носит случайный характер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и принес извинения за инцидент с российским вертолетом ВВС России на армяно-азербайджанской границе. Он заявил, что все виновные будут наказаны, о чем позже будет проинформирована российская сторона

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Сергей ЛавроввертолетМария Захарова
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