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«Рассчитан на продолжительную перспективу»: Песков — о плане действий по Карабаху
Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

«Рассчитан на продолжительную перспективу»: Песков — о плане действий по Карабаху

Евгения Звощик

Внешняя политика

Комплексный план мер по урегулированию в Нагорном Карабахе рассчитан на перспективу. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 10 ноября.

— Вы видите, что комплекс согласованных мер рассчитан на достаточно продолжительную перспективу — пятилетние сроки, которые могут продлеваться, если одна из сторон не заявит заблаговременно об обратном, — пояснил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что план действий по Карабаху является «серьезным документом», который преследует цели гарантированного прекращения каких-либо боевых столкновений. Кроме того, план мер нацелен на возвращение людей на места своего проживания с гарантией их безопасности, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Стоит отметить, что конфликтовавшие стороны также обменяются удерживаемыми лицами. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут российский миротворческий контингент. По информации Минобороны России, это 1970 военных, 90 БТР и 380 единиц другой техники.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня. Урегулировать ситуацию не помогали ни многократные призывы Москвы прекратить вражду, ни посредничество США.

Читайте также: Протесты в Армении и российские миротворцы: главные события по Карабаху после перемирия

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