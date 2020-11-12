Москва ждет реализации заверений Баку о расследовании инцидента с российским Ми-24

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москва ожидает скорейшей реализации заверений президента Азербайджана Ильхама Алиева о расследовании инцидента со сбитым российским вертолетом Ми-24. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ в четверг, 12 ноября.

Таким образом в ведомстве прокомментировали слова посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы о том, что «на войне как на войне всякое может быть».

— Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом, — отметили в российском МИД.

В ведомстве добавили, что если РФ исповедовала принцип «на войне как на войне», то ответ на инцидент с российским вертолетом был бы сокрушительным, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-24 был сбит примерно в 17:30 около населенного пункта Ерасх на границе Армении и Азербайджана. При крушении воздушного судна два человека погибли, третий получил травмы средней степени тяжести. Позже Азербайджан признал, что сбил российский Ми-24 на границе с Арменией. МИД республики заявил, что инцидент носит случайный характер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и принес извинения за инцидент с российским вертолетом ВВС России на армяно-азербайджанской границе. Он заявил, что все виновные будут наказаны, о чем позже будет проинформирована российская сторона.

10 ноября генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к службе в связи с крушением российского вертолета.

Читайте также: Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном вертолета