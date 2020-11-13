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Лавров обсудил с главой МИД Армении реализацию договоренностей по Карабаху
Фото: mid.ru / МИД РФ

Лавров обсудил с главой МИД Армении реализацию договоренностей по Карабаху

Евгения Звощик

Внешняя политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства в пятницу, 13 ноября.

Отмечается, что главы МИД обсудили вопросы, связанные с практической реализацией положений совместного заявления лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Кроме того, Лавров и Мнацаканян уделили особое внимание сложной гуманитарной ситуации в указанном регионе и решению связанных с этим задач, сообщается на сайте МИД РФ.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

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Сергей ЛавровАрменияНагорный Карабах
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