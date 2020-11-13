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СМИ: Жители перешедших Азербайджану районов Карабаха сжигают свои дома
Фото: twitter.com/ArtsakhOmbuds

СМИ: Жители перешедших Азербайджану районов Карабаха сжигают свои дома

Ростислав Зубков

В мире

На территориях Карабаха, которые скоро отойдут Азербайджану, уничтожаются дома и имущество, сообщает Sputnik Армения.

По данным агентства, армяне массово собирают вещи и пытаются вывести все самое ценное на грузовиках, микроавтобусах и других машинах. То, что не получается взять с собой, многие гражданские попросту уничтожают. В частности, хозяева частного дома в Карвачаре (Кельбаджарский район), который 15 ноября будет подконтролен Баку, сожгли свое жилище.

На территории спорного региона, среди прочего, вводится комендантский час. В каждом районе, который перейдет Азербайджану, полиция будет осуществлять особое управление. Новые правила уже вступили в городе Шуша и поселке Гадрут.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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