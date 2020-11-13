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Роспотребнадзор дал советы по совершению онлайн-покупок в «черную пятницу»
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор дал советы по совершению онлайн-покупок в «черную пятницу»

Юлия Захарова

Общество

Покупателям следует проявлять осторожность в период распродаж и «черной пятницы», чтобы не лишиться денег и получить качественный товар в надлежащие сроки. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Представители ведомства пояснили, что в обязанности продавца входит доставка заказанного онлайн-товара даже при отсутствии оплаты.

— Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар, — отметили специалисты.

Также покупатель должен получить товар в указанные в договоре сроки. Если условие не выполнено, он вправе добиваться компенсации. Цену и способы доставки необходимо четко прописать, чтобы между сторонами не возникло конфликта.

При этом навязывать дополнительные товары и услуги категорически запрещено. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что продавцам нельзя брать деньги за проверку качества и оказание консультаций по выбору — это входит в их обязанности.

При получении товара или услуги плохого качества потребитель также имеет право защищать свои интересы и требовать замены продукта или возврата денежных средств.

Кроме того, гражданам дали ряд рекомендаций для шопинга в период распродаж. Им стоит проверить стоимость товаров у других продавцов, чтобы совершить наиболее выгодную покупку, убедиться в добросовестности продавца и проверить информацию о нем, а также узнать о сроках доставки. Роспотребнадзор призвал обращать внимание на слишком низкие цены — они могут свидетельствовать о продаже фейков, говорится на официальном сайте ведомства.

Читайте также: Россияне объяснили нежелание делать покупки в «черную пятницу»

РоспотребнадзорЧерная пятницараспродажа
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