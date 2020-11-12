Россияне объяснили нежелание делать покупки в «черную пятницу»

Фото: «Вечерняя Москва»

Свыше половины (60 процентов) россиян, принявших участие в опросе сервиса по поиску работы SuperJob, считают «черную пятницу» обманом, поэтому не собираются делать покупки в это время.

«Черная пятница» — традиционный рождественский сезон распродаж, который начинается с середины ноября. Обычай пришел из США, где этот период стартовал в пятницу после Дня благодарения.

В России только 18 процентов опрошенных заявили, что верят в реальное снижение цен в ходе распродаж «черной пятницы». Чаще всего такое мнение высказывали молодые респонденты в возрасте до 24 лет (35 процентов).

Приобретать товары и услуги в «черную пятницу» в текущем году собираются только девять процентов участников исследования, причем среди молодежи показатель вдвое выше (18 процентов), а среди людей старше 45 лет он составляет всего восемь процентов.

Чаще всего о готовности к шопингу в «черную пятницу» заявляли респонденты с уровнем дохода до 30 тысяч рублей (12 процентов). Опрошенные с зарплатой от 30 до 50 тысяч рублей собираются делать покупки на распродажах в девяти процентах случаев. Среди респондентов с доходом от 50 до 80 тысяч рублей таких 11 процентов, сообщает ТАСС.

Ранее астролог рассказал, представители каких знаков зодиака — заядлые шопоголики.

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