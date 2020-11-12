Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россияне объяснили нежелание делать покупки в «черную пятницу»
Фото: «Вечерняя Москва»

Россияне объяснили нежелание делать покупки в «черную пятницу»

Татьяна Плотникова

Общество

Свыше половины (60 процентов) россиян, принявших участие в опросе сервиса по поиску работы SuperJob, считают «черную пятницу» обманом, поэтому не собираются делать покупки в это время.

«Черная пятница» — традиционный рождественский сезон распродаж, который начинается с середины ноября. Обычай пришел из США, где этот период стартовал в пятницу после Дня благодарения.

В России только 18 процентов опрошенных заявили, что верят в реальное снижение цен в ходе распродаж «черной пятницы». Чаще всего такое мнение высказывали молодые респонденты в возрасте до 24 лет (35 процентов).

Приобретать товары и услуги в «черную пятницу» в текущем году собираются только девять процентов участников исследования, причем среди молодежи показатель вдвое выше (18 процентов), а среди людей старше 45 лет он составляет всего восемь процентов.

Чаще всего о готовности к шопингу в «черную пятницу» заявляли респонденты с уровнем дохода до 30 тысяч рублей (12 процентов). Опрошенные с зарплатой от 30 до 50 тысяч рублей собираются делать покупки на распродажах в девяти процентах случаев. Среди респондентов с доходом от 50 до 80 тысяч рублей таких 11 процентов, сообщает ТАСС.

Ранее астролог рассказал, представители каких знаков зодиака — заядлые шопоголики.

Читайте также: Началась пора больших распродаж

опроспокупкиакции и скидки
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Трагедия под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте