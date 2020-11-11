Началась пора больших распродаж

Москвичка Наталия Фалина с дочерью Екатериной в сетевом ТЦ, где проходит «черная пятница». Эксперты сетуют, что скидки в России обычно ниже, чем, скажем, в США, зато во время распродажи нет давки и драки / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Крупнейшая ежегодная распродажа, известная как «черная пятница», в сети пройдет в этом году с 27 по 29 ноября, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

По данным ассоциации, в акции примут участие более 200 российских магазинов и онлайн-площадок.

— Нынешняя «черная пятница» будет отличаться от распродаж прошлых лет, — уверяет президент АКИТ Артем Соколов. — Количество категорий товаров увеличится, поскольку множество продавцов массово вышли в онлайн на фоне пандемии. Так, в продаже впервые появятся ювелирные изделия и лекарства, реализацию которых мы легализовали в декабре прошлого года и в мае текущего.

В офлайне «черная пятница» стартует уже 26 ноября и продлится четыре дня. Одежду, бытовую технику, обувь, косметику, мебель и другие товары можно будет купить по хорошей цене: продавцы обещают, что скидки будут доходить до 90 процентов.

— Но всеобщей глобальной уценки не ждите, — советует президент гильдии маркетологов Игорь Березин. — Торговцы понесли большие убытки во время карантина, так что, я думаю, большинство даст дисконт в 20–30 процентов. Плюс, как пояснил Соколов, не меньше во время пандемии потеряли и производители: вряд ли они готовы расщедриться.

— К тому же у нас в принципе редко встречаются серьезные скидки. Американские магазины-монстры типа «Волмарт» и «Амазон» могут надавить на какого-нибудь производителя техники, чтобы они продавали свои телевизоры или пылесосы дешевле, а наши это сделать не в состоянии, — говорит Березин. — Дело в том, что в США более высокие обороты торговли. Поэтому сети выкручивают руки производителям как хотят. У нас же обороты во много раз меньше, и убедить производителей согласиться на серьезные скидки куда сложнее. Мы для них — слишком «маленькие». Да, партнеры, но далеко не самые значимые, ради которых стоит сильно падать в цене.

Тем не менее, по словам эксперта, в наших магазинах редко бывает давка и даже драки за самый дешевый товар.

— Я бы не советовал бежать в магазин, если вам ничего не нужно — только из-за того, что вдруг снизились цены, — делится соображениями Игорь Березин. — Плюс имеет смысл обращать внимание не на размер скидок, а на конечную цену. Вот, например, перед вами акционный пылесос. Если он уже по акции стоит 15 тысяч рублей и для вас это дорого, то какое значение имеет размер скидки?

Эксперт также предостерегает от покупки лишнего. Зачем вам еще второй или третий телевизор, пусть даже и дешевый? Не стоит брать мультиварку только потому, что она продается с 70-процентной скидкой. Если она вам в принципе не нужна, то вы вряд ли будете ей пользоваться.

— Уточняйте также у продавцов условия распродажи. Иногда бывает, что купленный со скидкой товар нельзя вернуть или обменять. Или на него не распространяется гарантия. В общем, будьте внимательны, — предупреждает президент гильдии маркетологов. Березин также рекомендует заранее начать отслеживать в интернете цены на интересующие вас товары. Ведь продавцы, бывает, сначала повышают их, а потом объявляют скидку. Неискушенные покупатели часто попадаются на подобную уловку, даже не подозревая, что их обманули.

СПРАВКА

Информация о всех распродажах, которые будут в ближайшие дни, есть на сайте «чернаяпятница-2020.рф». Там указаны все крупные продавцы, которые участвуют в масштабной акции. Вы можете перейти на их площадки и узнать все необходимые подробности. Эксперты советуют сделать это заранее, чтобы купить то, что реально нужно.

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