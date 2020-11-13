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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Фото: youtube.com / Sergey Dikiy

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

Юлия Захарова

Звезды

Составлен список наиболее высокооплачиваемых звезд, доходы которых растут даже после их смерти. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил журнал Forbes.

Первое место в этом списке отдано поп-певцу Майклу Джексону, который стал обладателем 15 премий «Грэмми». После смерти он заработал 48 миллионов долларов благодаря лейблу Mijac Music и сделке с Sony в 2020 году.

На второй строчке рейтинга оказался детский писатель и мультипликатор Доктор Сьюз, чей заработок достиг 33 миллионов долларов. Тройку лидеров замкнул художник Чарльз Шульц с доходом 32,5 миллиона долларов.

В списке Forbes есть и такие знаменитости, как исполнитель Элвис Пресли, баскетболист Коби Брайант, музыканты Джон Леннон, Боб Марли и другие.

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Майкл Джексонвысокий доходрейтинг
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