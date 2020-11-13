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Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 14 и 15 ноября
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 14 и 15 ноября

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Толстопальцево Карта всех событий

Компенсационные автобусы будут курсировать на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) в субботу, 14 ноября, и в воскресенье,15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Данные меры связаны с тем, что с 22:50 14 ноября до 10:00 15 ноября на Киевском направлении будут проводиться работы по развитию инфраструктуры станции Толстопальцево. В результате изменится расписание движения электричек. Это касается поездов, курсирующих от и до станций Апрелевка, Солнечная, Нара, Внуково. На время проведения работ электрички будут выведены из расписания.

Для удобства горожан будут запущены компенсационные автобусы. Их расписание можно посмотреть на сайте ЦППК.

Читайте также: График движения поездов на МЦД-2 изменен до конца ноября

Киевское направление МЖДкомпенсационные автобусыМосква
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