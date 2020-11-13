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Производственное здание загорелось в Петербурге на площади 600 «квадратов»
Фото: МЧС России

Производственное здание загорелось в Петербурге на площади 600 «квадратов»

Евгения Звощик

Происшествия

Производственное здание загорелось на площади 600 квадратных метров в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС РФ по городу в пятницу, 13 ноября.

Отмечается, что инцидент произошел в Красносельском районе, на Петергофском шоссе, дом 73. По данным ведомства, возгоранию был присвоен повышенный, третий номер опасности. Уточняется, что информация о пострадавших пока не поступала. По данным местных СМИ, пожар произошел в четырехэтажном здании, где производят мебель.

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Санкт-ПетербургМЧС РФпожар
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