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Пожарные ликвидировали возгорание бытовок на юге Москвы
Фото: МЧС России по городу Москве

Пожарные ликвидировали возгорание бытовок на юге Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Промышленная улица, 4с1 Карта всех событий

На юге столицы произошло возгорание металлических бытовок. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили на сайте МЧС России по Москве.

Инцидент произошел на Промышленной улице, дом 4, строение 1. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Пожарные смогли снять угрозу распространения огня на соседние здания.

Люди покинули бытовки до прибытия пожарных. Возгорание удалось ликвидировать. Информации о пострадавших нет.

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