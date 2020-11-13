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Второй раз за сутки случился пожар на складе в центре Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Второй раз за сутки случился пожар на складе в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Леснорядский переулок, 18с7 Карта всех событий

Пожар случился в складском помещении в центре столицы на площади 130 квадратных метров. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Загоревшийся склад находится в Леснорядском переулке, 18, строение 7.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС в 00:11 локализовали пожар, а в 00:31 возгорание было ликвидировано. Уточняется, что горел первый этаж здания.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В ночь на четверг, 12 ноября, огнем уже было охвачено два этажа данного складского помещения. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в Балашихе. В результате пожара погибли двое детей и женщина. Еще один человек пострадал.

Читайте также: Три человека погибли при пожаре в Подмосковье

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