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«Прекрасное создание»: Чехова похвасталась фигурой в бикини на отдыхе
Фото: instagram.com/achekhova

«Прекрасное создание»: Чехова похвасталась фигурой в бикини на отдыхе

Юлия Захарова

Звезды

Актриса Анфиса Чехова опубликовала новые снимки в бикини с отдыха. Они появилась на личной странице звезды в Instagram.

На одном из кадров знаменитость лежит в гамаке в черном купальнике, на фоне видно лазурную воду Мальдивских островов и небольшие домики-бунгало. Чехова выбрала удачную позу, чтобы продемонстрировать длинные ноги и ровный загар.

— К чему слова? — лаконично подписала фото артистка.

Поклонников восхитили пляжные снимки звезды, фолловеры написали ей множество комплиментов. «Приятно видеть шикарную женщину!»; «Прекрасное создание»; «Восхитительная женщина с восхитительной фигурой», — комментировали они.

В настоящее время Чехова отдыхает на Мальдивах и охотно делится кадрами своих будней. Актриса любит загорать возле воды, заниматься спортом или посвящать время медитации.

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