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Цискаридзе рассказал, какой памятник будет на его могиле
Фото: @tsiskaridze / Официальный аккаунт Николая Цискаридзе

Цискаридзе рассказал, какой памятник будет на его могиле

Виктория Федотова

Звезды

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, какой памятник хочет видеть на своей могиле.

— Проходит время, никогда не помнят своих героев, если ты не фараон и не император. Я подумал, что надо позаботиться о себе самому, потому что Нуреев (артист балета Рудольф Нуреев — прим. «ВМ») сам все заказал. Я придумал, что раз я «Щелкунчик эпохи», то должна быть елочка. Она будет сделана из слепков ног моих учеников, корявых. А сверху звездой будет моя красивая нога, а внизу будет сидеть маленький Щелкунчик, — со смехом рассказал Цискаридзе.

Он отметил, что памятник обозначит и его профессию, и педагогическую деятельность. На эту мысль его навел памятник высокопоставленному военнослужащему, находящийся недалеко от могилы его преподавателя — балерины Галины Улановой. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.

Об этом Цискаридзе рассказал в интервью журналистке Ирине Шихман. Видео опубликовано на YouTube.

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мнениеНиколай Цискаридзепамятник
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