Цискаридзе рассказал, какой памятник будет на его могиле

Фото: @tsiskaridze / Официальный аккаунт Николая Цискаридзе

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, какой памятник хочет видеть на своей могиле.

— Проходит время, никогда не помнят своих героев, если ты не фараон и не император. Я подумал, что надо позаботиться о себе самому, потому что Нуреев (артист балета Рудольф Нуреев — прим. «ВМ») сам все заказал. Я придумал, что раз я «Щелкунчик эпохи», то должна быть елочка. Она будет сделана из слепков ног моих учеников, корявых. А сверху звездой будет моя красивая нога, а внизу будет сидеть маленький Щелкунчик, — со смехом рассказал Цискаридзе.

Он отметил, что памятник обозначит и его профессию, и педагогическую деятельность. На эту мысль его навел памятник высокопоставленному военнослужащему, находящийся недалеко от могилы его преподавателя — балерины Галины Улановой. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.

Об этом Цискаридзе рассказал в интервью журналистке Ирине Шихман. Видео опубликовано на YouTube.

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