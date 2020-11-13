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СК установит обстоятельства применения физической силы к малолетним детям в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СК установит обстоятельства применения физической силы к малолетним детям в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Хамовники Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении малолетних детей. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

Отмечается, что 13 ноября из окружного управления социальной защиты населения поступила информация о семейном неблагополучии и угрозе жизни двум малолетним детям, проживающим на территории района Хамовники. Следствие получило видеоматериалы, подтверждающие жестокое обращение с несовершеннолетними.

В ближайшее время мать детей будет доставлена в следственный отдел. Расследование уголовного дела продолжается.

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