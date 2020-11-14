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Дочь поздравила Деми Мур с днем рождения, опубликовав ее откровенное фото
Деми Мур в фотоподборке дочери предстала в разных образах / Фото: instagram.com/demimoore/

Дочь поздравила Деми Мур с днем рождения, опубликовав ее откровенное фото

Юлия Курганова

Звезды

Румер Уиллис, дочь голливудской актрисы Деми Мур, поздравила маму с 58-летием и разместила фото знаменитости из семейного архива. На снимках в Instagram артистка представлена в самых разных образах, на одном из них она в довольно пикантном виде.

На откровенном фото маленькая Румер обнимает свою маму. При этом на актрисе надето только нижнее белье и украшения из бриллиантов. Снимок был сделан во время съемок знаменитой ленты «Стриптиз». В 1995 году дочь Деми Мур снялась в этом фильме вместе с матерью.

— Мама. С днем рождения! Я так благодарна за то, что я проживаю эту жизнь вместе с тобой. Ты самая крутая, неуклюжая, дурная и воинственная женщина-скорпион, которую я знаю. Я люблю тебя всем сердцем. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать твой день,— написала под фотоподборкой Румер Уиллис.

Поклонники актрисы восхитились ее идеальным телом и утонченным стилем, они оставили множество комплиментов.

«Эта фотография на съемках «Стриптиза» просто потрясающая»; «Деми Мур всегда красивая»; «Самая красивая мама на свете», — написали фанаты.

Напомним, у Деми Мур три дочери — 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 25-летняя Таллула. Девочки родились от актера Брюса Уиллиса. Пара развелась в 2000 году после 13 лет брака. В 2005 году актриса вышла замуж за актера Эштона Катчера, который был младше ее на 15 лет. Но актер изменил Мур, и союз распался.

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