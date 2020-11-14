Роскачество обнаружило в семге пяти брендов листерии и кишечную палочку

Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества проверили российские торговые марки филе лососевых рыб на безопасность и ряд других критериев. Всего было исследовано семь брендов: «ВкусВилл»,«Каждый день», «Меридиан Эко», «О'Кей», «Просто Азбука», «Русское море» и «Северная компания».

Отмечается, что необходимым требованиям законодательства по результатам проверки отвечает продукт только одной торговой марки: семга «Русское море». Однако данный товар не смог дотянуться до опережающих требований стандарта Роскачества по содержанию соли. Как пояснили в организации, если данный производитель понизит количество соли в продукции с 5,5 процента до 5 процентов, тогда его товар сможет претендовать на получение Российского знака качества.

Кроме того, уточняется, что в упаковке каждой из проверенных торговых марок находится именно семга, как и заявлено в маркировке. Однако исследование показало ряд недостатков некоторой продукции. В частности, опасные микроорганизмы — листерии и кишечная палочка — обнаружены в продуктах сразу пяти торговых марок: «ВкусВилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О'Кей» и «Просто Азбука». Это является нарушением технического регламента Евразийского экономического союза. В связи с этим рейтинг данных товаров был обнулен. Кроме того, у «ВкусВилла» и «О'Кей» выявили превышение микроорганизмов, что также является серьезным нарушением.

Фото: pixabay.com

Также у семги марок «ВкусВилл», «Каждый день» и «О'Кей» эксперты выявили кислый запах. Вкус этих товаров и продуктов других представленных марок с нулевым рейтингом не определялся, поскольку их продукция не соответствует требованиям безопасности. В семге торговой марки «Северная компания» обнаружили бензойную кислоту в количестве больше допустимого законодательством, из-за чего рейтинг товара был понижен.

Помимо этого, содержание соли у товаров пяти торговых марок сравнительно высокое — от 5,5 процента до 6,8 процента. В Роскачестве пояснили, что это вписывается в нормы законодательства, но превышает требования стандарта организации. Наименее соленая продукция у семги «ВкусВилл» и «Просто Азбука», чей рейтинг был обнулен из-за листерий.

Уточняется, что высокая микробная обсемененность, наличие листерий и кишечной палочки свидетельствуют о нарушении культуры производства. Так могло произойти из-за несоблюдения требований правил личной гигиены и санитарии персоналом и работниками производства. Эксперты предупредили, что наличие неблагоприятной патогенной микрофлоры в пище может вызвать кишечные расстройства и другие заболевания. При выборе слабосоленой рыбы в магазине рекомендуется обращать внимание на то, что филе-ломтики должно быть без разрывов мышечной ткани, однородного цвета, не иметь цветовых разводов, желтых пятен и признаков поверхностного окисления. Также обязательным является наличие вакуума в упаковке, сообщается на сайте Роскачества.

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