«Очень плохо выглядел»: актер театра Джигарханяна вспомнил последнюю встречу с мэтром

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Артист театра А. Джигарханяна Вадим Медведев поделился воспоминаниями о последних днях жизни великого актера Армена Джигарханяна.

— Учитывая, что в последнее время Армен Борисович болел, удивляться не приходится. Последний раз видел его на юбилее 3 октября в театре, тогда он уже очень плохо выглядел. Был в кресле. Историю болезни я не знаю, но последние годы он себя чувствовал все хуже и хуже, — рассказал Медведев «Вечерней Москве».

Для российской культуры и театра смерть 85-летнего актера — большая утрата, уверен он:

— Говорят, что незаменимых людей нет, но я считаю, что незаменимые люди есть. Такой величины артиста, такой величины явления, звезды на российском небосклоне, как Армен Борисович, нет.

В течение жизни Джигарханян постоянно делился со своими учениками мудростями. Наиболее запомнившаяся Медведеву стала цитата Ницше: «Искусство, и ничего кроме искусства, искусство нам дано, чтобы не умереть от истины».

— Я ее долго пытался понять, периодически по-разному переварить эту цитату. Какую истину имел в виду Армен Борисович, какая истина была у него внутри, я не знаю. Но любовь к театру у него на протяжении всей жизни была великой. Он всегда говорил: «Превращайтесь в театры, в театре мы будем зализывать раны, мы здесь в театре занимаемся любовью». Зализывать раны той не всегда приятной истины, которая нас окружает... Театр был для него по-настоящему домом, — сказал актер.

Напомним, советский и российский актер, режиссер и педагог Армен Джигарханян умер в ночь с 13 на 14 ноября в возрасте 85 лет.

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