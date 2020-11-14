Вертолетная площадка появится при больнице имени Ворохобова в Москве

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Саляма Адиля, 2/44с2 Карта всех событий

Вертолетная площадка появится при городской больнице № 67 в столице. Об этом в субботу, 14 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что проект будет выполнен в рамках реконструкции городских набережных.

— В рамках реконструкции набережных мы также возведем специализированную вертолетную площадку для городской больницы № 67, — отметил заммэра.

По его словам, также будут проводиться работы на Шелепихинской и Карамышевской набережных, передает агентство городских новостей «Москва».

Городская клиническая больница № 67 имени Ворохобова расположена по адресу улица Саляма Адиля, владение 2/44.

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