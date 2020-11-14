Реконструкцию стадиона «Москвич» планируют завершить в 2022 году
Реконструкцию футбольного стадиона «Москвич» планируют завершить в 2022 году. Об этом в субботу, 14 ноября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Объект расположен по адресу Волгоградский проспект, владение 46/15.
— Реконструкцию футбольного стадиона «Москвич» планируется завершить в 2022 году, — отметил заммэра.
Бочкарев добавил, что стадион превратится в универсальный объект, где начнут проводить тренировки, оздоровительные мероприятия и соревнования городского уровня, в частности, по футболу и легкой атлетике.
Площадь стадиона увеличат с 1,8 тысячи до девяти тысяч квадратных метров, на арене можно будет разместить 4,2 тысячи зрителей. На поле появится натуральный газон с системами автоматического обогрева и полива.
Кроме того, на стадионе оборудуют стрелковый тир, залы для разминки, тренерские, комнаты для судей, кабинеты медиков и другие помещения, передает агентство городских новостей «Москва».
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