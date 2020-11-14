Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Стало известно, где похоронят актера Армена Джигарханяна
Главное
Столичный диетолог назвала опасный для диабетиков напиток
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Столичный диетолог назвала опасный для диабетиков напиток

Юлия Захарова

Здоровье

Страдающим диабетом людям лучше отказаться от употребления фруктовых соков. Об этом в субботу, 14 ноября, предупредила главный внештатный специалист, диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Она пояснила, что отжим сока из фруктов приводит к потере пищевых волокон, что провоцирует повышение всасывания сахаров.

— Выбирая между целым фруктом и натуральным соком, предпочтение всегда за фруктом, так как при приготовлении сока мы теряем множество пищевых волокон и разрушаем стенки клеток, тем самым повышая концентрацию простых сахаров и улучшая их всасываемость, — отметила диетолог.

Сладости диабетикам есть можно, но необходимо выбирать горький шоколад и десерты с сахарозаменителем. Также не нужно исключать из рациона фрукты и ягоды.

Однако от алкоголя важно отказаться, поскольку он содержит много калорий и токсинов. Такие напитки оказывают негативное влияние на обмен веществ и накопление жиров в организме. Это, в свою очередь, создает риск развития диабета второго типа и проблем с сердцем и сосудами, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Ученые назвали главную причину диабета

диабетнапитокДепздрав
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Отдыхая весь январь, наверняка сопьемся

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте