Столичный диетолог назвала опасный для диабетиков напиток

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Страдающим диабетом людям лучше отказаться от употребления фруктовых соков. Об этом в субботу, 14 ноября, предупредила главный внештатный специалист, диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Она пояснила, что отжим сока из фруктов приводит к потере пищевых волокон, что провоцирует повышение всасывания сахаров.

— Выбирая между целым фруктом и натуральным соком, предпочтение всегда за фруктом, так как при приготовлении сока мы теряем множество пищевых волокон и разрушаем стенки клеток, тем самым повышая концентрацию простых сахаров и улучшая их всасываемость, — отметила диетолог.

Сладости диабетикам есть можно, но необходимо выбирать горький шоколад и десерты с сахарозаменителем. Также не нужно исключать из рациона фрукты и ягоды.

Однако от алкоголя важно отказаться, поскольку он содержит много калорий и токсинов. Такие напитки оказывают негативное влияние на обмен веществ и накопление жиров в организме. Это, в свою очередь, создает риск развития диабета второго типа и проблем с сердцем и сосудами, передает агентство городских новостей «Москва».

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