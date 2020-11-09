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Ученые назвали главную причину диабета
Фото: pexels.com / PhotoMIX Company

Ученые назвали главную причину диабета

Юлия Ямпольская

Здоровье

Причиной диабета второго типа является эволюция инсулина, из-за чего синтез гормона и его функции подвергаются сбоям. Об этом сообщили в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что инсулин вырабатывается с помощью процессов, которые происходят в специализированных бета-клетках поджелудочной железы. Предшественник инсулина, проинсулин, сворачивается, а затем приобретает необходимую структуру и способность выполнять нужные функции. Он состоит из А-цепи и В-цепи, соединенных друг с другом С-цепью. При превращении проинсулина в инсулин, С-цепь вырезается, а А-цепь и В-цепь зацепляются друг за друга дисульфидными мостиками.

Даже если фенилаланин заменят на тирозин, который отличается только наличием гидроксильной группы (ОН), то биосинтез проинсулина нарушится, а бета-клетки повредятся. Но, несмотря на нарушение, в растворе такая версия проинсулина сворачивается в инсулин TyrB24, который способен выполнять такие же функции, что и обычный инсулин. Это происходит из-за того, что фенилаланин является важным только на промежуточной стадии синтеза инсулина.

Ученые заключили, что именно ненадежность гормона может привести к тому, что человек оказывается эволюционно уязвим для диабета. Инсулин находится в своеобразном эволюционном тупике, потому что ни одна мутация не способна положительно повлиять на синтез и на эффективность гормона. Все эти функции требуют различных структурных особенностей, которые вступают друг с другом в противоречие.

Так, например, при диабете второго типа избыток гормона ведет к прогрессирующей дисфункции бета-клеток. Эволюция просто не может это исправить, потому что это приведет к ухудшению другой функции гормона.

Ранее были названы особенности лечения коронавируса у людей с диабетом и артритом. Такой процесс может отличаться от традиционного подхода к оказанию помощи зараженным, состояние которых не отягощается другими недугами.

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