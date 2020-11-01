Назван фактор в питании, увеличивающий риск заболеваний сердечно-сосудистой системы
Трансжиры в продуктах питания увеличивают вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet.
Известно, что трансжиры используются для того, чтобы придать вкус продуктам и продлить срок их годности. Если человек ест такую пищу в большом объеме, то он рискует заболеть сахарным диабетом. Также при подобном питании существует риск получить сердечный приступ или инсульт. В связи с этим эксперты посоветовали придерживаться диеты и заниматься спортом.
Из продуктов питания, по словам опрошенных изданием специалистов, следует отдавать предпочтение средиземноморской диете, богатой оливковым маслом первого отжима, овощами, фруктами и бобовыми.
Ранее вегетарианцев предупредили о высоком риске заражения коронавирусом.
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