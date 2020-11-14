В Крыму обвинили Украину в планах обострить ситуацию вокруг полуострова

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Украинские власти создадут «крымскую платформу» для того, чтобы обострить ситуацию вокруг Крыма и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона со странами мира. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в субботу, 14 ноября.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что международный саммит «крымской платформы» запланирован на май 2021 года. На встрече будет обсуждаться вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины. К платформе пригласили присоединиться Турцию, Францию, Великобританию, Германию и США.

— Создавая некие немыслимые платформы, киевские власти хотят втянуть прежде всего западные государства, чтобы обострить вокруг Крыма всю обстановку. Я думаю, в мире прекрасно понимают, что вопрос с Крымом решен полностью и окончательно. Крым — российский регион, — сказал Георгий Мурадов.

Он отметил, что главной целью создания этой платформы является сохранение темы Крыма в международной повестке. Украина пытается обеспечить главенствующую роль США в разжигании напряженности вокруг полуострова, передает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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