Путин: После выхода США из ДРСМД риски сильно возросли

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

После выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) риски сильно возросли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в субботу, 14 ноября.

— Риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе Соединенных Штатов Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — сказал глава государства во время выступления на Восточноазиатском саммите.

По словам Владимира Путина, РФ выступает за формирование среды конструктивного сотрудничества, упрочения стабильности в АТР, в частности, и в военно-политической области.

Российский лидер напомнил, что для стабилизации ситуации Россия в одностороннем порядке объявила мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира. Это, уточнил президент, позволит не допустить нового витка гонки вооружений, передает РИА Новости.

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