Путин наградил летчиков вертолета, сбитого Азербайджаном в Армении

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества за отвагу и самоотверженность летчиков вертолета, который был сбит в Армении Азербайджаном. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу, 14 ноября.

Глава государства подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Так, награды получили старший лейтенант Владислав Грязин, майор Юрий Ищук (посмертно) и старший лейтенант Роман Федин (посмертно).

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-24 был сбит около 17:30 около населенного пункта Ерасх на границе Армении и Азербайджана. При крушении воздушного судна два человека погибли, еще один член экипажа получил травмы средней степени тяжести. Позже Азербайджан признал, что сбил российский Ми-24 на границе с Арменией. МИД республики заявил, что инцидент носит случайный характер.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе с полуночи 10 ноября. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и России подписал соответствующее заявление.

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