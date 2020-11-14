«Очень грустный клоун»: Акопян пожаловался на отсутствие интереса публики

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Артист и фокусник Амаяк Акопян рассказал, что превратился в затворника из-за отсутствия признания и интереса к нему. Этим он поделился в интервью изданию «Собеседник».

Акопян признался, что государство оценило его заслуги и определило маленькую пенсию.

— Есть категория людей, которые помнят и любят меня, а есть категория, которым я неинтересен. Ну, судя по всему, еще и не нужен, раз звание не дают, раз пенсию за все заслуги назначили в 19 тысяч рублей – как хочешь, так и живи. Я понял, что не нужен вам! — рассказал артист.

Акопян отметил, что у него до сих пор нет звания народного артиста.

— Я по этому поводу не особо задумываюсь, в очереди за наградами не стою, у меня нет ни сил, ни здоровья. Раз страна считает, что я не заслужил – значит, так тому и быть… Все заслуги – в прошлом! — подчеркнул фокусник.

По его словам, Акопян обращался за помощью к Жириновскому, но в его партии заявили, что помочь ничем не смогут, и он оставил попытки.

— Сейчас я – очень грустный клоун и не снимаю с себя маску весельчака, потому что под ней совсем другое лицо, которое неинтересно публике, — заключил артист.

Ранее стало известно, что Амаяк Акопян перестал общаться с единственным сыном Филиппом, который появился на свет в отношениях с солисткой Большого театра Юлией Левиной. Он отметил, что прервал связь со многими родными после смерти отца в 2005 году и замкнулся в себе.

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