«Вместе до конца»: Седокова опубликовала трогательное фото с супругом

Фото: Аккаунт Анны Седоковой в Instagram (https://www.instagram.com/annasedokova/)

Певица Анна Седокова опубликовала новую фотографию с мужем Янисом. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке исполнительница запечатлена в вечернем ярко-красном платье. Ее муж стоит рядом в строгом черном костюме. Седокова отметила, что верит в мужа больше, чем в себя.

— Вместе до конца, что бы ни случилось, — подписала певица.

Напомним, Янис Тимма стал третьим мужем Анны Седоковой. Бракосочетание состоялось 6 сентября.

Ранее бывшая солистка группы «ВИА Гра» во время общения с поклонниками честно рассказала о сумме своего заработка. В частности, у артистки спросили, что делать молодому человеку, который зарабатывает 50 тысяч рублей, если он любит такую, как Седокова. Подписчик уточнил, стоит ли оказывать такой девушке знаки внимания.

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