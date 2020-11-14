Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Стало известно, где похоронят актера Армена Джигарханяна
Главное
«Вместе до конца»: Седокова опубликовала трогательное фото с супругом
Фото: Аккаунт Анны Седоковой в Instagram (https://www.instagram.com/annasedokova/)

«Вместе до конца»: Седокова опубликовала трогательное фото с супругом

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Анна Седокова опубликовала новую фотографию с мужем Янисом. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке исполнительница запечатлена в вечернем ярко-красном платье. Ее муж стоит рядом в строгом черном костюме. Седокова отметила, что верит в мужа больше, чем в себя.

— Вместе до конца, что бы ни случилось, — подписала певица.

Напомним, Янис Тимма стал третьим мужем Анны Седоковой. Бракосочетание состоялось 6 сентября.

Ранее бывшая солистка группы «ВИА Гра» во время общения с поклонниками честно рассказала о сумме своего заработка. В частности, у артистки спросили, что делать молодому человеку, который зарабатывает 50 тысяч рублей, если он любит такую, как Седокова. Подписчик уточнил, стоит ли оказывать такой девушке знаки внимания.

Читайте также: Дочь Седоковой снимает забавные видео в ТikТok про отношения с мамой

Анна Седоковамуж и женафото
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Отдыхая весь январь, наверняка сопьемся

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте