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Дочь Седоковой снимает забавные видео в ТikТok про отношения с мамой
Фото: instagram.com/annasedokova

Дочь Седоковой снимает забавные видео в ТikТok про отношения с мамой

Юлия Ямпольская

Звезды

Дочь певицы Анны Седоковой Алина становится звездой ТikТok. Девочка снимает забавные видео про отношения с мамой. Ежедневно на ее страницу подписывается все больше людей.

Девушка часто выставляет новые видео, которые посвящены основной теме подростков — отношениям с родителями. В TikTok на нее подписано 11 тысяч человек.

Алина в своем микроблоге шутит не только на тему «матерей и дочерей», но также высмеивает всеми «любимый» дистанционный режим учебы.

На всех своих видео дочь певицы присутствует одна, совсем не пользуясь медийностью своей мамы ради увеличения числа просмотров, что явно заслуживает уважение.

Ранее Анна Седокова во время общения с поклонниками честно рассказала о своем заработке. Эту тему звезда подняла, отвечая на вопрос одного из подписчиков в Instagram Stories.

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