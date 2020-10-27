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Маленький сын Анны Седоковой вызвал дискуссию о мужском воспитании
Фото: instagram.com/annasedokova

Маленький сын Анны Седоковой вызвал дискуссию о мужском воспитании

Татьяна Плотникова

Звезды

Певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала фотографии и видео, на которых запечатлен ее младший ребенок. Мама восхитилась мужественностью трехлетнего Гектора и предложила обсудить вопрос, мужчины такими рождаются или это вопрос воспитания.

Подписчики Седоковой в Instagram разошлись во мнениях. Одни полагают, что настоящим мужчиной нужно родиться, а воспитание может как помочь, так и испортить. Другие считают, что при рождении в мальчике есть лишь некоторые задатки, а задача родителей при воспитании — развить и укрепить их. Некоторые пользователи убеждены, что главным фактором является мужской пример, который находится у ребенка перед глазами.

При этом многие отметили, как маленький Гектор похож на маму, и засыпали ребенка комплиментами.

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Ну что это за парень ❤️ Я не понимаю как в 3 года можно быть таким Мужчиной . Это лицо во время стрижки , в последнем видео в карусели . Если бы вы видели , как он ругает Мамбу , который в 3 раза его больше и тяжелее . Заступается за нас, сам носит пакеты . Вот как вы думаете это воспитание или все же мужчины такими рождаются ? #счастливаямамаГектораМоникииАлины ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Ранее Анна Седокова рассказала о тайнах своего детства.

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