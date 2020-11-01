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«Вам будет слегка некомфортно»: Анна Седокова рассказала о своих доходах
Фото: instagram.com/annasedokova

«Вам будет слегка некомфортно»: Анна Седокова рассказала о своих доходах

Евгения Звощик

Звезды

Певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова во время общения с поклонниками честно рассказала о сумме своего заработке. Эту тему звезда подняла, отвечая на вопрос одного из подписчиков в Instagram Stories.

В частности, у артистки спросили, что делать молодому человеку, который зарабатывает 50 тысяч рублей, если он любит такую, как Седокова. Подписчик уточнил, стоит ли оказывать такой девушке знаки внимания.

— А вы уверены, что вам нужна женщина, которая зарабатывает 5 000 000? — отреагировала на вопрос Седокова.

Она добавила, что зная об этом, мужчине может быть «слегка некомфортно».

Ранее в книге «Я сильная. Я справлюсь» певица рассказала о тайнах своего детства. Экс-участница группы «ВИА Гра» призналась, что к ней приставал друг мамы. Также в книге артистка затронула темы первого неудачного брака и незапланированной беременности.

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