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Станцию Ховрино на Ленинградском направлении переименовали в Грачевскую
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Станцию Ховрино на Ленинградском направлении переименовали в Грачевскую

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Ленинградское направление, станция Ховрино Карта всех событий

Железнодорожную станцию Ховрино на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги переименовали в Грачевскую. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Там отметили, что существующую платформу переименовали по названию усадьбы Грачевка, которая расположена рядом.

— Уже на следующей неделе это название зазвучит в поездах, будет внесено в билетные автоматы и мобильные приложения. Также мы заменим навигационные элементы, — говорится в сообщении.

Имя для платформы определили участники голосования на едином транспортном портале столицы.

Название Ховрино перейдет новой станции перспективного третьего маршрута Московских центральных диаметров, которая строится недалеко от переименованной станции.

Железнодорожный остановочный пункт находится от этих транспортных объектов в 30 минутах ходьбы. Поэтому для станции решили придумать новое название, чтобы избежать дезориентации пассажиров.

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Ховриноновое названиеМосква
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