СМИ: Дмитрий Хрусталев перед госпитализацией с COVID-19 попал в ДТП
Актер Дмитрий Хрусталев находится в тяжелом состоянии в больнице № 40 Сестрорецка в Ленинградской области. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник в медицинском учреждении.
Уточняется, перед госпитализацией артист попал в незначительную аварию.
Ранее Иван Ургант сообщил о госпитализации Дмитрия Хрусталева. По информации Telegram-канала Baza, у него диагностировали COVID-19.
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