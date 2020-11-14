СМИ: Дмитрий Хрусталев перед госпитализацией с COVID-19 попал в ДТП

/ Фото: Александр Авилов, «Вечерняя Москва»

Актер Дмитрий Хрусталев находится в тяжелом состоянии в больнице № 40 Сестрорецка в Ленинградской области. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник в медицинском учреждении.

Уточняется, перед госпитализацией артист попал в незначительную аварию.

Ранее Иван Ургант сообщил о госпитализации Дмитрия Хрусталева. По информации Telegram-канала Baza, у него диагностировали COVID-19.

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