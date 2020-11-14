«Ни на что не способна!»: Николь Кузнецова рассказала о моральном насилии

Николь Кузнецова / Фото: Александра С. Тархова

Экстрасенс Николь Кузнецова призвала бежать от отношений, в которых присутствует моральное насилие. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Эксперт отметила, что многие девушки сталкиваются с такой проблемой. По ее словам, сначала между партнерами царит любовь и взаимопонимание. Потом в отношениях начинается моральное подавление женщины, которая терпит насилие.

— «Ты ни на что не способна!» — и многие девушки действительно начинают в это верить, — написала Кузнецова.

Она подчеркнула, что не стоит оставаться в таких отношениях.

Ранее звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, как распознать знаки судьбы. Эксперт отметила, что у каждого человека есть личные приметы. Так, например, один считает влетевшую в окно птицу хорошим знаком, а другой, наоборот, — плохим.

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