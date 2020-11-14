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Пожар площадью 600 «квадратов» произошел в жилом доме в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожар площадью 600 «квадратов» произошел в жилом доме в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Крыша и чердак жилого двухэтажного дома загорелись в Красноармейске. Уточняется, что есть угроза распространения огня на все здание. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел по адресу Заречный тупик, дом 4 в 20:04.

— Горит кровля, чердак двухэтажного жилого дома. В данный момент площадь пожара составляет 600 квадратных метров, есть угроза перехода огня на все строение. Пожару присвоен второй ранг сложности, — уточнили в МЧС.

Информации о пострадавших пока не поступало. К ликвидации огня привлекли 66 человек и 18 единиц техники.

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