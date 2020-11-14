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Один человек погиб в результате пожара на северо-западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Один человек погиб в результате пожара на северо-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Зеленоград, к1501 Карта всех событий

Один человек погиб при пожаре на балконе в одной из квартир в Зеленограде на северо-западе столицы. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу город Зеленоград, корпус 1501. Пожар возник на 12 этаже. Площадь огня составила порядка 15 квадратных метров.

— В ходе работ по ликвидации возгорания пожарные спасли трех человек из соседних квартир. К сожалению, в результате пожара один человек погиб, — рассказали в пресс-службе.

На данный момент спасатели ликвидировали пожар, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома в Щербинке.

Читайте также: Пожарные ликвидировали возгорание бытовок на юге Москвы

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