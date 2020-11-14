Один человек погиб при пожаре в квартире дома в Щербинке
Один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома в Щербинке. Об этом сообщается в субботу, 14 ноября, на сайте столичного управления МЧС.
Уточняется, что в пятницу, 13 ноября, в 23:43 в дежурную часть сообщили о возгорании в Щербинке, в доме № 22 по улице Барышевская Роща.
Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили возгорание в одной из квартир на 14-м этаже жилого дома. Горели личные вещи и постельные принадлежности на площади 4 квадратных метра. Из горящей квартиры извлекли одного человека и передали его медикам. Врачи констатировали смерть.
Пожар был ликвидирован в 0:14.
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